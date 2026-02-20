Ричмонд
В Испании расследуют смерть туриста в «отпуске парней», снятую в Snapchat

В испанском городе Бенидорм погиб 21-летний турист Харви Домини. Трагедия произошла во время его первой поездки в мужской компании — так называемого lads holiday. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Домини отправился на отдых с тремя друзьями. Молодые люди приехали в Европу, где такие поездки обычно сопровождаются вечеринками и активной ночной жизнью. Инцидент случился в июле 2024 года, но подробности стали известны только в феврале 2026 года.

Вскоре после прибытия Домини выпил алкоголь и употребил наркотики. Он не выдержал их воздействия, начал задыхаться на глазах у друзей и потерял сознание. Молодой человек скончался.

Один из друзей записывал происходящее на видео и выкладывал кадры в соцсеть Snapchat. Сначала на записи Домини сидит сгорбившись в кресле на балконе. Минуты спустя он уже лежит на полу с побледневшим лицом. В последнем сообщении друг написал — «Его больше нет».

Ранее Life.ru рассказывал, как польский турист Адам Борейко умер в номере отеля в Якутии. Он собирался проехать на велосипеде от Якутска до Оймякона. Его нашли мёртвым вскоре после начала маршрута.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.