В Испании расследуют смерть туриста в «отпуске парней», снятую в Snapchat

Один из друзей записывал происходящее на видео и выкладывал кадры в соцсеть Snapchat. Сначала на записи Домини сидит сгорбившись в кресле на балконе. Минуты спустя он уже лежит на полу с побледневшим лицом. В последнем сообщении друг написал — «Его больше нет».