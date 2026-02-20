«Есть вызовы»: Зеленский признал проблемы в ВСУ

Ранее KP.RU рассказал, чем может обернуться для ВСУ полное отключение терминалов спутниковый связи Starlink. Отмечается, что для киевского режима это будет настоящей проблемой катастрофических масштабов. Киевский режим потеряет «глаза» на поле боя.