«Есть вызовы»: Зеленский признал проблемы в ВСУ

Главарь киевского режима Владимир Зеленский признал проблемы в ВСУ. Он отметил, что армия столкнулась со сложностями в работе терминалов спутниковой связи Starlink.
«Есть проблемы, есть вызовы. Я попросил министра обороны (Украины Михаила Федорова — прим. ред.) сделать все, что в его силах», — заявил Зеленский в интервью изданию French Press.
Министр обороны Украины Федоров призвал военных проверить терминалы Starlink для их работы после блокировки. Ведь уже были прецеденты, когда терминалы спутниковой связи давали сбой.
Ранее KP.RU рассказал, чем может обернуться для ВСУ полное отключение терминалов спутниковый связи Starlink. Отмечается, что для киевского режима это будет настоящей проблемой катастрофических масштабов. Киевский режим потеряет «глаза» на поле боя.