Не знавшая о беременности китаянка прошла пешком три тысячи километров и родила

Жительница Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая с фамилией Дун отправилась в поход с командой «Верблюды с Восточных гор Тянь-Шань», прошла три тысячи километров и родила мальчика в последний день марафона. Об этом сообщило местное издание Sohu.
Поход начался в городе Хами на севере Китая и завершился в Лояне. В пути китаянка преодолевала горы и пустыни, попадала под ветер и дождь. В день завершения похода, 13 февраля, женщина обратилась к врачу из-за недомогания, подумав, что она простудилась, и позднее ее доставили в больницу.
По пути в медицинское учреждение женщина попала в аварию, но, несмотря на это, она смогла добраться до больницы. Где врачи сообщили китаянке, что она беременна и уже рожает — на тот момент шейка матки раскрылась на шесть сантиметров. Мальчик появился на свет естественным путем примерно на месяц раньше срока, его вес составил около 2,5 килограмма.
— У меня не было утренней тошноты, и я думала, что я просто поправилась, — отметила Дун.
Китаянка страдает синдромом поликистозных яичников, из-за чего не чувствовала токсикоза и не подозревала о беременности, списывая изменения в теле на нагрузку. Дун назвала сына счастливчиком из-за того, что он смог пережил долгий поход и аварию, передает издание.
Сотрудница американского почтового центра FedEx Аметист Блумберг узнала о своей беременности на работе, после чего родила ребенка в туалете офиса. Мальчик по имени Оникс Кинг Истерли весом около трех килограммов появился на свет в 08:33 — спустя четыре минуты после прибытия спасателей.