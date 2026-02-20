Ричмонд
«Могу делать, что захочу»: Трамп ввел базовую пошлину в 10 процентов на весь мир

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 20 февраля, объявил о том, что ввел базовую пошлину в 10 процентов на весь мир. Она действует дополнительно к уже существующим тарифам.

Глава государства таким образом прокомментировал решение Верховного суда США, который постановил, что тот нарушил закон, когда в 2025 году в одностороннем порядке ввел пошлины в отношении многих стран мира. Президент заявил, что Верховный суд находился «под влиянием иностранных интересов», когда выносил свое решение.

— Другие страны годами грабили нас, и они в восторге от отмены тарифов. Они танцуют на улицах, но, уверяю вас, танцевать им осталось недолго. Я могу делать все, что захочу, я могу разрушить любую страну, но не могу взимать ни одного доллара, — передает слова главы государства Telegram-канал Clash Report.

Еще 30 января Трамп подписал исполнительный указ, который предоставляет Вашингтону право вводить таможенные пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу.

А 25 января глава президент США заявил о готовности ввести полный таможенный барьер для всех товаров из Канады в случае заключения Оттавой торгового соглашения с Китаем.

