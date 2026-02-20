Канада отыгралась с 0:2 в матче с Финляндией и вышла в финал Олимпиады

При этом капитан канадцев Сидни Кросби в заявку на полуфинал не попал — лидер команды продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в четвертьфинале против Чехии (4:3 ОТ). Тогда форвард покинул лёд, прихрамывая, и больше в той встрече не появился.