Трамп ввёл дополнительную пошлину на импорт в 10% после решения Верховного суда

Как стало известно, у администрации Трампа есть запасной план на случай юридических препятствий. Ранее Верховный суд США признал действия Трампа превышением полномочий. Высшая инстанция постановила, что у главы государства не было законных оснований повышать тарифы, ссылаясь на закон о чрезвычайном положении.