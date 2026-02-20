Ричмонд
Трамп ввёл дополнительную пошлину на импорт в 10% после решения Верховного суда

Новая пошлина в 10% будет действовать на весь импорт в США и дополнять действующие тарифы.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых глобальных пошлин на импорт. Сбор в размере 10% будет действовать дополнительно к уже существующим тарифам. Об этом глава Белого дома заявил в ходе внепланового брифинга.

«Сегодня я подпишу приказ о введении глобального тарифа в размере 10% сверх наших обычных тарифов, которые уже взимаются», — уточнил Трамп.

Американский лидер пояснил, что соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Также Трамп снова раскритиковал решение судей, назвав его позорным.

Как стало известно, у администрации Трампа есть запасной план на случай юридических препятствий. Ранее Верховный суд США признал действия Трампа превышением полномочий. Высшая инстанция постановила, что у главы государства не было законных оснований повышать тарифы, ссылаясь на закон о чрезвычайном положении.

Суть вердикта сводится к тому, что президент не имел права вводить такие меры в одностороннем порядке. Судьи оставили в силе решение нижестоящего суда, который также счел действия Белого дома незаконными.

