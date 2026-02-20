Скончался актер из «Реальных пацанов» Михаил Синтин

Актер и театральный критик Михаил Синтин ушел из жизни утром 20 февраля, ему было 50 лет. Об этом сообщила его жена Надежда.
— Сегодня утром его не стало, — передает ее слова Aif.ru.
Михаил Синтин родился 5 сентября 1975 года. Закончил обучение в Саратовском театральном институте. Был известен своими ролями в таких картинах, как «Пятницкий. Глава третья», «Женская версия», «Реальные пацаны», «Чего хотят женщины», «Стартап» и других.
Свою актерскую деятельность Синтин оставил после тяжелой болезни и ушел работать на радио. В 2024 году он придумал и основал радиопроект «Вешалка Синтина», где освещались театральные премьеры и различные события театральной жизни.