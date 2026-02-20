Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался актер из «Реальных пацанов» Михаил Синтин

Актер и театральный критик Михаил Синтин ушел из жизни утром 20 февраля, ему было 50 лет. Об этом сообщила его жена Надежда.

Актер и театральный критик Михаил Синтин ушел из жизни утром 20 февраля, ему было 50 лет. Об этом сообщила его жена Надежда.

— Сегодня утром его не стало, — передает ее слова Aif.ru.

Михаил Синтин родился 5 сентября 1975 года. Закончил обучение в Саратовском театральном институте. Был известен своими ролями в таких картинах, как «Пятницкий. Глава третья», «Женская версия», «Реальные пацаны», «Чего хотят женщины», «Стартап» и других.

Свою актерскую деятельность Синтин оставил после тяжелой болезни и ушел работать на радио. В 2024 году он придумал и основал радиопроект «Вешалка Синтина», где освещались театральные премьеры и различные события театральной жизни.