МВД: сервисы пробива в Telegram использовали иностранные кол-центры

Иностранные кол-центры активно использовали сервисы сбора данных в Telegram.

Источник: Аргументы и факты

Иностранные кол-центры активно использовали сервисы сбора данных в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в УБК МВД России.

Там отметили, что с помощью таких сервисов злоумышленники собирали данные о российских военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти с целью совершения терактов и других противоправных действий.

Объем изъятой полицейскими информации превысил 200 терабайт — свыше 50 миллиардов строк.

За месяц использование сервисов «пробива» способствовало совершению более 13 тыс. преступлений. Ущерб достиг 15 млрд рублей.

В МВД подчеркнули, что обращения в администрацию Telegram остались без рассмотрения и соответствующих мер.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что Telegram позволял незаконно распространять персональные данные россиян.

Глава ФСБ Бортников на днях обвинил создателя Telegram Павла Дурова в преследовании корыстных интересов.