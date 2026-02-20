Николь Шерзингер поблагодарила Самоделкину за выбор ее песни для Олимпиады

Николь Шерзингер, известная певица и экс-участница музыкального коллектива Pussycat Dolls, выразила благодарность фигуристке из Казахстана Софье Самоделкиной за использование ее песни Sunset Boulevard для выступления на Олимпийских играх в Милане.
На странице в социальной сети Шерзингер оставила пост: «Огромное спасибо Софье Самоделкиной из Казахстана за выступление на Играх 2026 года под мою песню Sunset Boulevard».
Самоделкина ответила взаимностью: «Боже, большое спасибо за потрясающую музыку! Вы вдохновляете меня своим творчеством».
Фигуристка из России Аделия Петросян заняла шестое место и призналась, что результат ее расстроил. По словам спортсменки, после проката у нее были в основном негативные мысли, и ей нужно время, чтобы пережить этот этап и сделать выводы.
Российские фигуристы не завоевали медалей на Олимпиаде 2026 года. Таким образом, они повторили антирекорд 66-летней давности.
На ОИ-2026 Россию представляли Аделия Петросян и Петр Гуменник, оба занявшие шестые места. Как отреагировали на результаты сами фигуристы, а также экс-спортсмены и тренеры — в материале «Вечерней Москвы».