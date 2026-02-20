Макдэвид побил рекорд по количеству набранных очков на Олимпиадах

29-летний Макдэвид впервые участвует в Олимпиаде. «Эдмонтон» выбрал его на драфте НХЛ под первым номером в 2015 году. Канадец трижды получал «Харт трофи» как самый ценный игрок регулярного чемпионата — в 2017, 2021 и 2023 годах. Пять раз он завоёвывал «Арт Росс трофи» как лучший бомбардир сезона (2017, 2018, 2021, 2022, 2023). В 2024 году Макдэвид получил «Конн Смайт трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Последние два сезона «Эдмонтон» доходил до финала Кубка Стэнли, но оба раза уступал «Флориде».