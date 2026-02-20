Ричмонд
Макдэвид побил рекорд по количеству набранных очков на Олимпиадах

Канадский нападающий Коннор Макдэвид установил новый рекорд по количеству очков за один олимпийский хоккейный турнир в XXI веке.

Источник: Life.ru

В полуфинале против Финляндии Макдэвид отдал две результативных передачи, доведя количество очков до 13 (2 гола и 11 голевых передач) в пяти играх. Он обошёл финнов Теему Селянне и Саку Койву, которые в 2006 году набрали по 11 очков в восьми играх.

29-летний Макдэвид впервые участвует в Олимпиаде. «Эдмонтон» выбрал его на драфте НХЛ под первым номером в 2015 году. Канадец трижды получал «Харт трофи» как самый ценный игрок регулярного чемпионата — в 2017, 2021 и 2023 годах. Пять раз он завоёвывал «Арт Росс трофи» как лучший бомбардир сезона (2017, 2018, 2021, 2022, 2023). В 2024 году Макдэвид получил «Конн Смайт трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Последние два сезона «Эдмонтон» доходил до финала Кубка Стэнли, но оба раза уступал «Флориде».

Напомним, Канада стала первым участником финала Олимпийских игр в Милане. В полуфинале они выбили Финляндию. Соперник канадцев определится в матче сборных США и Словакии.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.

