Путин подписал закон о сохранении пособия многодетным семьям

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий критерии сохранения ежемесячного пособия многодетным семьям.
Документ предусматривает, что выплаты сохраняются при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи — не более чем на 10% выше установленного в регионе прожиточного минимума.
Ранее при превышении порога дохода право на получение пособия утрачивается. Новый закон направлен на поддержку семей, чьи доходы незначительно выходят за пределы установленного уровня.
Ранее сообщалось, что многодетная мама из села Абалак Тюменской области Гульнара Баязитова обратилась к президенту в ходе прямой линии. Она рассказала, что семье отказали в выплатах из-за превышения дохода всего на 100 рублей. По словам женщины, вместе с супругом они воспитывают шестерых детей и ожидают седьмого. Путин тогда заявил, что такая ситуация «дестимулирует людей к трудовой деятельности» и подчеркнул необходимость корректировки подходов к поддержке многодетных семей.