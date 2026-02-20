Путин подписал закон о сохранении пособия многодетным семьям

Ранее сообщалось, что многодетная мама из села Абалак Тюменской области Гульнара Баязитова обратилась к президенту в ходе прямой линии. Она рассказала, что семье отказали в выплатах из-за превышения дохода всего на 100 рублей. По словам женщины, вместе с супругом они воспитывают шестерых детей и ожидают седьмого. Путин тогда заявил, что такая ситуация «дестимулирует людей к трудовой деятельности» и подчеркнул необходимость корректировки подходов к поддержке многодетных семей.