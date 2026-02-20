В России изменили порядок контроля за многоквартирными домами: что это значит

Авторы пояснительной записки уверены, что сосредоточение контроля в одних руках повысит защиту прав граждан и сделает систему более прозрачной. Муниципалитеты перестанут проверять, как управляющие компании содержат общее имущество и предоставляют коммунальные услуги. Заработают новые правила частично уже с 1 марта 2026 года, а в полную силу — с января 2027-го.