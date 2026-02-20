В России изменили порядок контроля за многоквартирными домами: что это значит

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет муниципальный жилищный контроль за многоквартирными домами по всей стране. Об этом стало известно из соответствующего документа на портале правовых актов.
Теперь следить за состоянием жилого фонда и качеством услуг ЖКХ будут только региональные власти, чтобы убрать лишние проверки и путаницу в надзоре.
Раньше одна квартира могла попасть под три вида проверок одновременно: государственный надзор, муниципальный контроль и лицензионный контроль управляющих компаний. Это создавало избыточную нагрузку на бизнес и дублирование функций чиновников. Новый закон полностью убирает муниципальное звено, оставляя полномочия только за региональным жилищным надзором.
Авторы пояснительной записки уверены, что сосредоточение контроля в одних руках повысит защиту прав граждан и сделает систему более прозрачной. Муниципалитеты перестанут проверять, как управляющие компании содержат общее имущество и предоставляют коммунальные услуги. Заработают новые правила частично уже с 1 марта 2026 года, а в полную силу — с января 2027-го.
Ранее стало известно, что правительство России работает над мерами по снижению стоимости строительства жилья в рамках актуализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ.