Собака научилась выбрасывать мусор и теперь нарушает закон: преступление попало на видео

На Сицилии нашли собаку, которая научилась выбрасывать мусор, только теперь это нарушение закона. Полиция Катании сняла на видео собаку, выбрасывающую мусор на обочину дороги. Владелец, вероятно, научил ее нарушать закон, оставляя пакеты в неположенном месте, чтобы самому не попасть в кадр. Об этом сообщила мэрия в социальных сетях.
«Собака выбрасывает пакет с мусором на улицу. Сцена не оставляет места для сомнений: животное, по всей видимости, было выдрессировано таким образом, чтобы его владелец, который неправильно выбрасывает мусор, не попадал под камеры», — говорится в заявлении итальянских властей.
Но полиция также не смогла точно ответить на вопрос о том, можно ли установить, чья это собака. Власти также не исключили, что это могла быть бродячая собака.
