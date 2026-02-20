Собака научилась выбрасывать мусор и теперь нарушает закон: преступление попало на видео

На Сицилии нашли собаку, которая научилась выбрасывать мусор, только теперь это нарушение закона. Полиция Катании сняла на видео собаку, выбрасывающую мусор на обочину дороги. Владелец, вероятно, научил ее нарушать закон, оставляя пакеты в неположенном месте, чтобы самому не попасть в кадр. Об этом сообщила мэрия в социальных сетях.