Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторы в России теперь обязаны отключать связь по требованию ФСБ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который закрепляет обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые будут определены нормативными актами главы государства.

Источник: Freepik

Изменения вносятся в закон «О связи». Нововведения предусматривают, что операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение сети будет связано с соответствующим требованием ФСБ. Законом также предлагается обязать операторов отключать связь по требованию ФСБ в ряде случаев, конкретный перечень которых будет определен нормативными актами президента РФ.

На этапе первого чтения в Госдуме законопроект предусматривал, что операторы должны будут отключать связь по запросу ФСБ, однако ко второму чтению запрос заменили на требование.