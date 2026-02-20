Операторы в России теперь обязаны отключать связь по требованию ФСБ

Изменения вносятся в закон «О связи». Нововведения предусматривают, что операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение сети будет связано с соответствующим требованием ФСБ. Законом также предлагается обязать операторов отключать связь по требованию ФСБ в ряде случаев, конкретный перечень которых будет определен нормативными актами президента РФ.