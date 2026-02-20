СМИ: Неизвестные похитили сыновей украинских воров в законе на Бали

Неизвестные похитили сыновей украинских воров в законе на Бали и требуют выкуп за одного из них. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили украинские СМИ.
По данным журналистов, похитителями являются неизвестные выходцы из Чечни, которые захватили сыновей украинских криминальных авторитетов Ермака Петровского и Игоря Комаровского. Петровскому удалось сбежать, тогда как Комаровский по-прежнему находится в руках похитителей. В СМИ уточнили, что злоумышленники нанесли ему телесные повреждения. Кроме того, у его родителей требуют выкуп в размере 10 миллионов долларов.
Отмечается, что Петровский и Комаровский могут быть связаны с деятельностью украинских мошеннических кол-центров, которые ведут деятельность против граждан России, передает Lenta.ru.
Ранее стало известно, что украинские мошенники стали использовать новую схему обмана граждан России, присылая им деньги с припиской «За помощь Вооруженным силам Украины» и угрожая передать информацию об этом «спонсорстве» Федеральной службе безопасности РФ. Преступники делают скриншот перевода с комментарием и начинают пугать жертву за финансовую помощь врагу.