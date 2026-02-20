СМИ: Неизвестные похитили сыновей украинских воров в законе на Бали

По данным журналистов, похитителями являются неизвестные выходцы из Чечни, которые захватили сыновей украинских криминальных авторитетов Ермака Петровского и Игоря Комаровского. Петровскому удалось сбежать, тогда как Комаровский по-прежнему находится в руках похитителей. В СМИ уточнили, что злоумышленники нанесли ему телесные повреждения. Кроме того, у его родителей требуют выкуп в размере 10 миллионов долларов.