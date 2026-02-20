Ричмонд
Путин подписал закон о критериях сохранения выплат многодетным семьям

Президент России Владимир Путин в пятницу, 20 февраля, подписал закон, который позволит сохранить выплаты многодетным семьям в случае незначительного превышения среднедушевого дохода — не более чем на 10 процентов выше регионального прожиточного минимума. Инициатором документа стало правительство страны, он вступит в силу спустя 90 дней после опубликования.

Поправки определяют критерии сохранения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка многодетным родителям, которые получают среднедушевой доход не более чем на 10 процентов выше величины прожиточного минимума в регионе, где они проживают. При этом размер единого пособия составит половину от прожиточного минимума на детей, установленного в субъекте.

В случае, если с 1 января некоторым многодетным семьям уже отказали в ежемесячном пособии из-за превышения дохода семьи, эти решения пересмотрят в беззаявительном порядке. Закон разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

10 января Социальный фонд России провел перерасчет пенсий для 400 тысяч матерей, которые воспитали пятерых и более детей. Согласно новым правилам учета страхового стажа, теперь в стаж полностью включают периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет, тогда как ранее учитывался уход только за четырьмя детьми, а общая продолжительность таких периодов не должна была превышать шесть лет.