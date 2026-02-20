Путин подписал закон о критериях сохранения выплат многодетным семьям

10 января Социальный фонд России провел перерасчет пенсий для 400 тысяч матерей, которые воспитали пятерых и более детей. Согласно новым правилам учета страхового стажа, теперь в стаж полностью включают периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет, тогда как ранее учитывался уход только за четырьмя детьми, а общая продолжительность таких периодов не должна была превышать шесть лет.