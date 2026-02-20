Чехия решила бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян

Напомним, шесть россиян получили двусторонние приглашения на Игры. Среди них — трёхкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев, двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, многократный чемпион мира Иван Голубков, призёр чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, а также Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. Все они выступят под национальной символикой.