Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

Путин подписал закон о приостановке операторами услуг связи по требованию ФСБ.

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ.

Соответствующий документ размещен в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом предусмотрена обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении требований от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ.

При этом оператор связи не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ.