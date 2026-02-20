Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ.
Соответствующий документ размещен в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предусмотрена обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении требований от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ.
При этом оператор связи не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ.