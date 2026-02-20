Суд обратил в доход РФ активы разработчика системы бронирования Leonardo

Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому подробности слушаний не разглашаются. По информации правоохранительных органов, компания «Сирена-Трэвел» и АО «ТКП» (оператор системы расчетов на авиатранспорте) были приобретены с нарушениями. В ведомстве заявили, что эти структуры попали под криминальное влияние и иностранный контроль.