Суд обратил в доход РФ активы разработчика системы бронирования Leonardo

Никулинский суд Москвы постановил обратить в доход государства активы компании «Сирена-Трэвел» — разработчика крупнейшего отечественного сервиса бронирования авиабилетов Leonardo. Как сообщил ТАСС осведомленный источник, иск Генеральной прокуратуры был удовлетворен в полном объеме.
Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому подробности слушаний не разглашаются. По информации правоохранительных органов, компания «Сирена-Трэвел» и АО «ТКП» (оператор системы расчетов на авиатранспорте) были приобретены с нарушениями. В ведомстве заявили, что эти структуры попали под криминальное влияние и иностранный контроль.
Система Leonardo была создана в 2022—2023 годах. Она стала массово внедряться в России как замена ушедшим зарубежным платформам Sabre и Amadeus. Сейчас этой системой пользуются более 60 российских авиакомпаний.