Суд обратил в доход РФ активы разработчика системы бронирования Leonardo

Суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к компании «Сирена-Трэвел».

Источник: Комсомольская правда

Никулинский суд Москвы постановил обратить в доход государства активы компании «Сирена-Трэвел» — разработчика крупнейшего отечественного сервиса бронирования авиабилетов Leonardo. Как сообщил ТАСС осведомленный источник, иск Генеральной прокуратуры был удовлетворен в полном объеме.

Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому подробности слушаний не разглашаются. По информации правоохранительных органов, компания «Сирена-Трэвел» и АО «ТКП» (оператор системы расчетов на авиатранспорте) были приобретены с нарушениями. В ведомстве заявили, что эти структуры попали под криминальное влияние и иностранный контроль.

Система Leonardo была создана в 2022—2023 годах. Она стала массово внедряться в России как замена ушедшим зарубежным платформам Sabre и Amadeus. Сейчас этой системой пользуются более 60 российских авиакомпаний.