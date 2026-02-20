Назван безобидный симптом, который может говорить о раке

Ранее ученые из британского Института Сенгера сообщили о сходстве механизмов развития онкологии у кошек и людей. Исследователи выявили общие генетические изменения, в том числе в генах FBXW7 и PIK3CA, что, по их мнению, может помочь в разработке новых методов профилактики и лечения рака.