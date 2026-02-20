Назван безобидный симптом, который может говорить о раке

Заболевший раком житель Великобритании назвал безобидный симптом, который может говорить о раке простаты.
58-летний Эд Мэтьюз рассказал Daily Mirror, что в течение года игнорировал частые ночные походы в туалет. По его словам, увеличение количества мочеиспусканий ночью может быть признаком онкологического заболевания предстательной железы.
Мужчина отметил, что начал просыпаться среди ночи в 2024 году, однако не придал этому значения. Он чувствовал себя хорошо, вел активный образ жизни и связывал симптом с привычкой пить много жидкости перед сном.
Проблему выявили во время планового медосмотра: анализ показал повышенные онкомаркеры. Дополнительные обследования подтвердили рак простаты. Мэтьюзу удалили предстательную железу, после операции признаков болезни не выявлено, он продолжает находиться под наблюдением врачей.
Ранее ученые из британского Института Сенгера сообщили о сходстве механизмов развития онкологии у кошек и людей. Исследователи выявили общие генетические изменения, в том числе в генах FBXW7 и PIK3CA, что, по их мнению, может помочь в разработке новых методов профилактики и лечения рака.