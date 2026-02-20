Путин обязал сотовых операторов отключать связь по требованию ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ). Соответствующий документ в пятницу, 20 февраля, был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно нововведению, конкретные случаи, в которых ведомство может требовать отключать связь, будут определяться нормативными актами, установленными главой государства.
При этом оператор связи не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ, говорится в документе.
До этого в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга уже сообщали, что городе могут производить вынужденные отключения мобильного интернета. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности.
Еще в декабре жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области также сообщили о перебоях в работе мобильного интернета. Оператор «ВымпелКом» сообщил, что мобильной интернет «может работать нестабильно» в регионе по независящим от него причинам.