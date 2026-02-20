Трамп снова резко высказался о Европе: он дал странам ЕС неутешительную оценку

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны за последние годы кардинально изменились в худшую сторону и утратили былую силу. По мнению американского лидера, континент столкнулся с серьезными проблемами, которые сделали его неузнаваемым.
«Европа должна быть сильной, но они стали мягкими и неузнаваемыми», — заявил Трамп на брифинге.
Американский лидер добавил, что, путешествуя по разным странам, он замечает пугающие перемены, хотя и не стал уточнять, о каких именно государствах идет речь.
Главными угрозами для европейского сообщества глава Белого дома назвал миграционный кризис и политику в сфере энергетики. Он отметил, что именно эти две проблемы «убивают» континент, призвав европейские власти как можно скорее исправлять сложившуюся ситуацию.
По словам президента США, знакомые ему люди, возвращаясь из европейских стран, отмечают, что те места, которые они знали раньше, теперь просто невозможно узнать. При этом Трамп уточнил, что все эти изменения носят исключительно негативный характер.