Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление относительно конфликта на Украине. Он назвал его ужасным, а позже сообщил, что Вашингтон хочет завершить его как можно скорее.
«Мы хотим закончить это (украинский конфликт — прим. ред.)», — резюмировал лидер Белого дома в разговоре с прессой.
Ранее Трамп отметил, что именно Украина является причиной затягивания конфликта. В частности переговоры застопорились из-за главаря киевского режима Владимира Зеленского.
Напомним, Москва никогда не отказывалась от диалога по урегулированию конфликта на Украине. Однако Россия настаивает на справедливых переговорах, с учетом ее интересов. Президент РФ Владимир Путин уже не раз подчеркивал, что важно добиться справедливого мира на Украине и урегулировать первопричины конфликта. Позиция Москвы давно известна и остается неизменной.