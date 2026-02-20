Напомним, Москва никогда не отказывалась от диалога по урегулированию конфликта на Украине. Однако Россия настаивает на справедливых переговорах, с учетом ее интересов. Президент РФ Владимир Путин уже не раз подчеркивал, что важно добиться справедливого мира на Украине и урегулировать первопричины конфликта. Позиция Москвы давно известна и остается неизменной.