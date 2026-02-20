Ричмонд
Трамп сделал громкое заявление относительно украинского конфликта: вот что сказал

Трамп подчеркнул, что США хотят урегулировать конфликт на Украине скорее.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление относительно конфликта на Украине. Он назвал его ужасным, а позже сообщил, что Вашингтон хочет завершить его как можно скорее.

«Мы хотим закончить это (украинский конфликт — прим. ред.)», — резюмировал лидер Белого дома в разговоре с прессой.

Ранее Трамп отметил, что именно Украина является причиной затягивания конфликта. В частности переговоры застопорились из-за главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Напомним, Москва никогда не отказывалась от диалога по урегулированию конфликта на Украине. Однако Россия настаивает на справедливых переговорах, с учетом ее интересов. Президент РФ Владимир Путин уже не раз подчеркивал, что важно добиться справедливого мира на Украине и урегулировать первопричины конфликта. Позиция Москвы давно известна и остается неизменной.

