В России обязали вузы давать отдельные комнаты в общежитии семейным студентам

Новый закон о приоритетном праве семейных студентов на отдельные комнаты в общежитии вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает высшие учебные заведения предоставлять отдельные комнаты в общежитиях для студенческих семей. Об этом стало известно из соответствующего документа, опубликованного на портале правовых актов.

Теперь вузы должны селить такие семьи в изолированных помещениях, чтобы создать им более комфортные условия для жизни и учебы.

Документ вносит поправки в статьи 29 и 39 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В тексте закона уточняется, что учебные заведения обязаны выделять из своего жилищного фонда отдельные комнаты тем студенческим семьям, которые официально признаны нуждающимися в жилье.

В документе также подчеркивается, что если в общежитии нет студентов, состоящих в браке и нуждающихся в комнатах, то освободившиеся изолированные помещения могут заселить другие учащиеся. Речь идет об обычных студентах, которым также необходимо место для проживания.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года, чтобы у вузов было время подготовиться к изменениям. Еще 12 февраля Госдума приняла соответствующий законопроект во втором чтении на пленарном заседании. Тогда спикер парламента заявил, что этот вопрос важен для страны.