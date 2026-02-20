Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Канады обыграла Финляндию в полуфинале олимпийского хоккейного турнира

Сборная Канады по хоккею обыграла команду Финляндии со счётом 3:2 в полуфинале олимпийского турнира в Милане.

Сборная Канады по хоккею обыграла команду Финляндии со счётом 3:2 в полуфинале олимпийского турнира в Милане. В составе канадцев отличились Сэм Райнхарт, Ши Теодор и Натан Маккиннон, забросивший победную шайбу на 60-й минуте. У финнов голы на счету Микко Рантанена и Эрика Хаулы.

Капитан канадцев Сидни Кросби пропустил матч из-за травмы, полученной в четвертьфинале против Чехии. Канада девятикратный олимпийский чемпион, последний раз побеждала в 2014 году. Финляндия выигрывала Игры в 2022 году.

Во втором полуфинале встретятся США и Словакия. Финал состоится 22 февраля, матч за бронзу — 21 февраля.

Ранее сообщалось, что женская сборная США по хоккею обыграла Канаду и выиграла золото Олимпиады 2026.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше