Сборная Канады обыграла Финляндию в полуфинале олимпийского хоккейного турнира

Сборная Канады по хоккею обыграла команду Финляндии со счётом 3:2 в полуфинале олимпийского турнира в Милане. В составе канадцев отличились Сэм Райнхарт, Ши Теодор и Натан Маккиннон, забросивший победную шайбу на 60-й минуте. У финнов голы на счету Микко Рантанена и Эрика Хаулы.