Сборная Канады обыграла Финляндию в полуфинале олимпийского хоккейного турнира

Сборная Канады по хоккею обыграла команду Финляндии со счётом 3:2 в полуфинале олимпийского турнира в Милане. В составе канадцев отличились Сэм Райнхарт, Ши Теодор и Натан Маккиннон, забросивший победную шайбу на 60-й минуте. У финнов голы на счету Микко Рантанена и Эрика Хаулы.
Капитан канадцев Сидни Кросби пропустил матч из-за травмы, полученной в четвертьфинале против Чехии. Канада девятикратный олимпийский чемпион, последний раз побеждала в 2014 году. Финляндия выигрывала Игры в 2022 году.
Во втором полуфинале встретятся США и Словакия. Финал состоится 22 февраля, матч за бронзу — 21 февраля.
Ранее сообщалось, что женская сборная США по хоккею обыграла Канаду и выиграла золото Олимпиады 2026.
