Сбой в работе Steam произошел в ряде стран, включая РФ

Пик количества жалоб пришёлся на 22 часа. В это время поступило порядка девяти тысяч сообщений о сбоях, чуть позже оно превысило 12 000. Большинство пользователей жаловались на проблемы с подключением к сайту (65%). Также много жалоб поступило на проблемы с входом в личный кабинет (25%), ещё 9% сообщили о трудностях с синхронизацией. Поступали также жалобы на сбой в работе мобильного приложения.