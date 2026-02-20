Ричмонд
Сбой в работе Steam произошел в ряде стран, включая РФ

Пользователи Steam пожаловались на сбои в работе мессенджера 20 февраля.

Сбой в работе платформы Steam произошёл вечером в пятницу 20 февраля. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пик количества жалоб пришёлся на 22 часа. В это время поступило порядка девяти тысяч сообщений о сбоях, чуть позже оно превысило 12 000. Большинство пользователей жаловались на проблемы с подключением к сайту (65%). Также много жалоб поступило на проблемы с входом в личный кабинет (25%), ещё 9% сообщили о трудностях с синхронизацией. Поступали также жалобы на сбой в работе мобильного приложения.

Наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из ФРГ. Также отмечены жалобы пользователей из США, Польши, Турции, Великобритании. В том числе зафиксированы и сообщения о сбоях с территории РФ.

Сервис Steam — платформа, которая распространяет игровые новости, компьютерные игры и обновления для них.

Накануне пользователи в нескольких странах сообщили о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Воспользоваться сервисом какое-то время не могли сотни тысяч пользователей, это произошло 18 февраля.

Также сообщалось, что в работе соцсети X произошёл масштабный сбой во всем мире в понедельник 16 февраля.

