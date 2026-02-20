Путин подписал закон о повышении требований к организации детского отдыха

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха в России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, лидеры всех думских фракций, главы комитетов ГД во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.
Подписанным законом устанавливается, что координационный орган — межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей — будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ. Кроме того, в состав комиссии войдут представители региональных органов здравоохранения.
Володин ранее отмечал, что предлагаемые изменения позволят с одной стороны повысить уровень персональной ответственности глав регионов в части организации детского отдыха, а с другой — усилить контроль за проведением детской оздоровительной кампании, обеспечив более требовательный подход к его качеству и безопасности.
Как ранее заявляла Яровая, при создании высокой планки четких требований к организации детского отдыха, подключении на федеральном и региональном уровне к работе всех ответственных министерств и ведомств, в РФ будет создана совершенно новая система качественного наполнения детского отдыха, в котором будут обеспечены и здоровье, и содержательный формат работы с детьми, чтобы в период каникул в детских лагерях дети получали самые добрые эмоции, впечатления на всю жизнь, а семьи были спокойны, отправляя детей в лагеря.