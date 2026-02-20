Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова

Умерла Зоя Сергеевна Дородова, участница фольклорного ансамбля «Бурановские бабушки». Похороны состоятся 21 февраля в 12:00: отпевание пройдет в храме Святой Троицы села Бураново, сообщили в местном Домe культуры.
С глубокой скорбью организаторы выразили соболезнования родным и близким. «Это невосполнимая утрата для всех нас. Светлая память», — говорится в сообщении о смерти Дородовой.
Зоя Дородова родилась 15 апреля 1940 года. По профессии она была пекарем и работала в бурановской пекарне, затем дояркой в колхозе. Выйдя замуж, жила в селе Бабино, где работала поваром и заведующей школьной столовой. После смерти мужа вернулась в Бураново и до пенсии работала поваром в компании «Геофизика». В коллектив «Бурановские бабушки» Дородова вошла как певица и стала одной из узнаваемых участниц ансамбля, который прославил удмуртскую песенную традицию. Хотя она не участвовала в конкурсе «Евровидение-2012», её вклад в историю ансамбля отмечают поклонники и коллеги по творчеству.
«Бурановские бабушки» — этно-поп группа из Удмуртии, созданная в 1970-х годах. Коллектив получил широкую известность после того, как в 2012 году он представлял Россию на конкурсе «Евровидение» в Баку и занял второе место.
В последние годы интерес к народной музыке вновь вырос. По данным продюсера Сергея Дворцова, гонорары коллектива увеличились втрое: если ранее час выступления оценивался примерно в 350 тысяч рублей, то теперь — около 1 млн рублей. Организаторы связывают рост цен с высоким спросом на народную эстраду и тематические мероприятия.