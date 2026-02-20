Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова

Зоя Дородова родилась 15 апреля 1940 года. По профессии она была пекарем и работала в бурановской пекарне, затем дояркой в колхозе. Выйдя замуж, жила в селе Бабино, где работала поваром и заведующей школьной столовой. После смерти мужа вернулась в Бураново и до пенсии работала поваром в компании «Геофизика». В коллектив «Бурановские бабушки» Дородова вошла как певица и стала одной из узнаваемых участниц ансамбля, который прославил удмуртскую песенную традицию. Хотя она не участвовала в конкурсе «Евровидение-2012», её вклад в историю ансамбля отмечают поклонники и коллеги по творчеству.