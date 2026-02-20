Премию OGANESSON получили физики, химик и программист из РФ и Франции

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский физик Алексей Семихатов, его французский коллега Мишель Спиро, российский химик Наталья Тарасова и программист Арутюн Аветисян получили премию OGANESSON 2025 года. Торжественная церемония награждения состоялась в Итальянском зале Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, передает корреспондент ТАСС.
Почетный директор по исследованиям Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии (CEA), председатель руководящего комитета коалиции «Земля-Человечество» Мишель Спиро награжден за выдающиеся исследования в области физики высоких энергий и ядерной физики, а также пассионарное лидерство в глобальных инициативах по поддержке фундаментальной науки. Заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, лектор и автор научно-популярных фильмов Алексей Семихатов удостоен премии за большой вклад в популяризацию научных знаний в России, в том числе в области квантовой физики.
Член-корреспондент РАН, директор Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ им. Д. И. Менделеева Наталья Тарасова награждена премией за большой вклад в сотрудничество с международными организациями и научными союзами (UNESCO, IUPAC, ISC) для достижения целей устойчивого развития. Академик РАН, директор Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН Арутюн Аветисян стал лауреатом за большой вклад в создание доверенного искусственного интеллекта в научной и прикладной сферах и подготовку молодых специалистов высокой квалификации в современных информационных технологиях.
Премию вручали академики РАН, директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Григорий Трубников и научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) Александр Сергеев. «В последние годы в России появляется все больше и больше премий, называемых негосударственными. Это очень важно, потому что это те премии, которые в значительной степени дают независимое решение, потому что научное сообщество решает само, кого наградить», — отметил академик Сергеев.
О премии.
Премия OGANESSON была учреждена в 2023 году академиком РАН Юрием Оганесяном и ОИЯИ. В 2022 году академик Оганесян стал лауреатом научной премии Сбера за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых элементов. Свое вознаграждение в размере 20 млн рублей он решил направить на поддержку талантливых ученых и популяризаторов науки.
Премия присуждается ежегодно за значимые достижения в теоретических и экспериментальных исследованиях в области физики, химии, биологии и прикладных задач, а также за творческую деятельность в области образования и популяризацию науки. В конкурсе на соискание премии могут участвовать отдельные научные, инженерные и технические специалисты или авторские коллективы (не более трех человек), чей вклад стал определяющим в решении научных задач и популяризаторских проектов.