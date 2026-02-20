Эксперт рассказала о применении «Энхерту»

Ранее RT сообщал, что к ним в редакцию обратились женщины, которые борются с агрессивной формой рака груди и метастазами в головном мозге. Раз в три недели таким пациентам нужно получать капельницы дорогого зарубежного противоопухолевого препарата «Энхерту». Закупать его должен региональный Минздрав, но женщины вынуждены ждать несколько месяцев, пока появится лекарство, свои права им приходится отстаивать в суде.