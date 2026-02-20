Ричмонд
Путин подписал закон об ответственности за нарушения при утилизации отходов

Путин подписал закон об ответственности за нарушения в сфере утилизации отходов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий административную ответственность за нарушения в сфере утилизации отходов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон дополняет КоАП РФ положениями об ответственности за непредставление или несвоевременное представление отчетности о массе товаров и упаковки, произведенных в России или ввезенных из стран ЕАЭС.

Также в КоАП заменяется «сбор по каждой группе товаров» на термин «экологический сбор».

Дела указанной категории будут рассматриваться Росприроднадзором.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.