Путин подписал закон об ответственности за нарушения при утилизации отходов

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий административную ответственность за нарушения в сфере утилизации отходов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон дополняет КоАП РФ положениями об ответственности за непредставление или несвоевременное представление отчетности о массе товаров и упаковки, произведенных в России или ввезенных из стран ЕАЭС.
Также в КоАП заменяется «сбор по каждой группе товаров» на термин «экологический сбор».
Дела указанной категории будут рассматриваться Росприроднадзором.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.