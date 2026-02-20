Ричмонд
Путин подписал закон о новой обязанности операторов в РФ: теперь они будут отключать связь по требованию ФСБ

Сотовых операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В России сотовых операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ. При этом они не будут нести ответственность за перебои в работе сети. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Случаи, когда операторы будут обязаны отключать связь, определяются нормативными актами главы государства. Конкретный перечень представят позднее.

Соответствующие изменения были внесены в закон «О связи». Уточняется, что операторы связи не будут нести ответственность за перебои с сетью только в случае, если с требованием об отключении обратилась ФСБ.

На последнем заседании Совфеда обсудили три важных закона. Среди них — проект, направленный на запрет вывоза генетической информации граждан РФ за пределы страны. Еще один закон предусматривает усиление мер по борьбе с игровой зависимостью. Третий законопроект, который уже одобрили члены Совфеда и президент, — обязанность сотовых операторов отключать связь по требованию ФСБ.