Путин подписал закон о новой обязанности операторов в РФ: теперь они будут отключать связь по требованию ФСБ

На последнем заседании Совфеда обсудили три важных закона. Среди них — проект, направленный на запрет вывоза генетической информации граждан РФ за пределы страны. Еще один закон предусматривает усиление мер по борьбе с игровой зависимостью. Третий законопроект, который уже одобрили члены Совфеда и президент, — обязанность сотовых операторов отключать связь по требованию ФСБ.