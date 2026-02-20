Ричмонд
Путин подписал закон о сохранении пособий многодетным

Путин подписал закон о пособиях многодетным при превышении прожиточного минимума.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении выплаты пособий многодетным родителям при превышении прожиточного минимума до 10%.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

Законом вносятся изменения, определяющие критерии сохранения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка многодетным родителям, получающим среднедушевой доход не более чем на 10% выше величины регионального прожиточного минимума.

В документе указано, что положения закона будут распространяться на такие семьи с января 2026 года в беззаявительном порядке.

Размер единого пособия в данном случае будет составлять 50% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе.