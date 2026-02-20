Путин одобрил введение комплекса мер против игромании в РФ: что сказано в законе

Организаторов просят разместить на своем сайте, используемом для приема ставок, информацию о возможных последствиях участия в азартных играх. Они также должны обеспечить доступ к данным о финансовых услугах в целях инвестирования денежных средств для их сохранения и получения дополнительного дохода. Организаторы игр, кроме того, теперь обязаны размещать двухмерный QR-код с адресом страницы сайта в интернете.