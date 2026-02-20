Ричмонд
Путин одобрил введение комплекса мер против игромании в РФ: что сказано в законе

Путин подписал закон о борьбе с азартными играми в России.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В России вступает в силу закон о борьбе с игроманией. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ. Закон включает в себя комплекс мер по предотвращению игромании.

Так, организаторов азартных игр обязали размещать информацию о возможных рисках. Кроме того, реклама этих игр будет сопровождаться сведениями об игровой зависимости.

Организаторов просят разместить на своем сайте, используемом для приема ставок, информацию о возможных последствиях участия в азартных играх. Они также должны обеспечить доступ к данным о финансовых услугах в целях инвестирования денежных средств для их сохранения и получения дополнительного дохода. Организаторы игр, кроме того, теперь обязаны размещать двухмерный QR-код с адресом страницы сайта в интернете.

Помимо прочего, 20 февраля в РФ внесли изменения в закон «О связи». Сотовых операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ. Они не будут нести ответственность за перебои в работе сети в таком случае.