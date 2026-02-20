Путин подписал закон против открытия подставных электронных кошельков

Включение в такую базу ограничивает право физлица на доступ к системам дистанционного банковского обслуживания и приводит к необходимости доказывать свою непричастность к совершению таких операций. В 2024 году ЦБ удовлетворил порядка 10 тысяч просьб граждан исключить их из этой базы, поскольку операции проводились без их согласия.