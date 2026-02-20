Путин подписал закон о защите генетических данных человека

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека, а также о создании механизмов контроля за обращением таких данных, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.