Путин подписал закон о защите генетических данных человека

Путин подписал закон об обеспечении сохранности генетических данных человека.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека, а также о создании механизмов контроля за обращением таких данных, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Обращение генетических данных человека будет регулироваться ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности».

Подписанным законом устанавливается закрепление возможности представления генетической информации в натуральной и цифровой форме. В исключительных случаях, согласно документу, возможна передача генетических данных человека за пределы РФ с установлением соответствующего порядка такой передачи.

Также предусматривается запрет передачи генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам.

Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года.