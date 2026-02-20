Путин подписал закон об отключении связи по требованию ФСБ

Напомним, в среду СФ одобрил закон, согласно которому сотовые операторы обязаны приостанавливать оказание услуг связи после запроса ФСБ. В пояснительной записке сказано, что данная инициатива направлена на укрепление нацбезопасности, а также усиление мер по противодействию терроризму. Госдума утвердила закон во втором и третьем чтениях во вторник.