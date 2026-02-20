Путин подписал закон об отключении связи по требованию ФСБ

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон об обязанности операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию Федеральной службы безопасности.
Документ обнародован на сайте официального опубликования правовых актов. Речь идёт об изменениях в законе «О связи». Их цель — урегулирование взаимодействия операторов и спецслужб.
Закон предусматривает обязанность операторов «приостанавливать оказание услуг связи при поступлении требований от ФСБ в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ».
В документе подчёркивается, что оператор связи не несёт ответственность за «ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований» Федеральной службы безопасности.
Напомним, в среду СФ одобрил закон, согласно которому сотовые операторы обязаны приостанавливать оказание услуг связи после запроса ФСБ. В пояснительной записке сказано, что данная инициатива направлена на укрепление нацбезопасности, а также усиление мер по противодействию терроризму. Госдума утвердила закон во втором и третьем чтениях во вторник.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, наделяющий дознавателей и следователей полномочиями временно блокировать финансовые транзакции, в том числе электронные переводы и платежи за услуги связи.