Климатолог Кокорин сообщил, что будет со снегопадами в Москве к концу века

К концу столетия сугробы в столице станут выше. Об этом рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин.
Как сообщает АГН «Москва», эксперт заявил, что за последние полвека снежный покров в городе в зимний сезон увеличился на целую четверть.
Хотя в первые два зимних месяца снегопады в Москве стали менее интенсивными, февраль добивает все показатели. В последние 30 дней зимы снега выпадает больше, чем на 25%. И эта тенденция должна продолжить развиваться.
«По сравнению с концом ХХ века снегопадов будет примерно на 30% больше, то есть тенденция продолжится. Мы получим добавочные где-то 25 см выпадения осадков в виде снега к концу века», — подчеркнул Алексей Кокорин.
Плюс к этому климатолог добавил, что к концу столетия большая часть осадков, скорее всего будет не снегом, а дождем, так как за ближайшие 74 года температура февраля, почти наверняка станет положительной.