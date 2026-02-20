Волонтеров СВО освободили от пошлины при замене паспорта

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий волонтеров, работающих в зоне специальной военной операции (СВО) и прилегающих к ней регионах, от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта и водительского удостоверения.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ разработан в целях снижения финансовой нагрузки на волонтеров. Как ранее заявлял РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов, закон будет для них дополнительной мерой поддержки. Он обратил внимание, что в последние годы в России отмечается существенный рост волонтерского движения, и сегодня волонтерством занимаются уже более 21 миллиона человек.
Депутат отмечал, что прифронтовые регионы превратились в место приложения усилий тысяч добровольцев, — граждане со всей страны объединились для обеспечения поддержки российских военнослужащих и жителей новых территорий. Он добавил, что, нередко рискуя жизнью, они доставляют гуманитарные грузы, работают в пунктах временного размещения, разбирают завалы после обстрелов, восстанавливают поврежденное жилье, оказывают психологическую помощь населению новых регионов.
Закон освобождает волонтеров, осуществляющих деятельность в отдельных регионах в соответствии с указом президента РФ от 30 апреля 2022 года № 247, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Крыме и Севастополе, Краснодарском крае, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
Прежде пошлина за выдачу паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 1500 рублей, а национального водительского удостоверения — 4000 рублей, нового поколения — 6000 рублей.
Согласно закону, волонтеры СВО наравне с ее участниками и другими льготниками освобождаются и от пошлины при обращении в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов власти. Эта пошлина составляла 3000 рублей.
Помимо этого, религиозные организации освобождаются от уплаты пошлины за госрегистрацию права собственности на недвижимое имущество и договоров безвозмездного пользования таким имуществом при передаче им имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.