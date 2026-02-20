Юрист Нечаева: за отказ пациенту без бахил, врач может получить срок

Юрист Екатерина Нечаева ответила, может ли врач отказать пациенту в приеме при отсутствии бахил и кого ждет в таком случае наказание.
Отсутствие одноразовых бахил у пациентов медицинских учреждений не может являться законным поводом для ограничения доступа к врачу или оказания медицинской помощи.
Более того, попытка запретить пациенту доступ внутрь медицинского учреждения исключительно по причине отсутствия бахил может рассматриваться как нарушение закона. Регламентирует ситуацию ст. 6.36 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
— Ситуация, когда пациента не пропускают в медучреждение по этой причине, расценивается как необоснованный отказ. Штраф за это может быть возложен на сотрудников регистратуры, медсестер и само учреждение, — пояснила Нечаева Абзацу.
Если состояние пациента требует экстренной помощи — у него острые боли, высокая температура — то запреты будут расценены как отягощающее обстоятельство. Ситуация может дойти до уголовного кодекса — статья 124 УК РФ предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы для медперсонала.