В РФ десять аэропортов временно не принимают и не отправляют рейсы

В России вечером 20 февраля ограничили работу десяти аэропортов. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. С такой информацией выступили в пресс-службе Росавиации.
С 23:30 на работу ограничили аэропорты Ижевска, Оренбурга, Самары, Перми и Чебоксар. Ранее меры безопасности усилили в воздушных гаванях Волгограда, Казани, Краснодара, Нижнекамска и Саратова. Они остаются недоступными для полетов.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности их полетов», — говорится в посте Росавиации.
Вечером 20 февраля БПЛА атаковали Белгородскую область. При последнем ударе погиб мирный житель. Еще пять человек пострадали. ВСУ атаковали населенный пункт Почаево Грайворонского округа.