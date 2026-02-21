Что можно и нельзя делать в Захарьев день 21 февраля на Серповидец

Православная церковь 21 февраля вспоминает святого Захария. В народе празднуют Захарьев день. Однако есть еще одно название — Серповидец. Оно связано с тем, что в одном из откровений пророк заметил свиток, который напоминал серп.
Что нельзя делать 21 февраля.
Не следует ходить к стоматологу. Предки верили, что ситуация может лишь усугубиться. Кроме того, не стоит завидовать. Считается, что этим можно навлечь мелкие неприятности.
Что можно делать 21 февраля.
По традиции, 21 февраля, как считалось, был неудачным для торговли. Вместе с тем в названный день было принято играть свадьбы.
Согласно приметам, мороз указывает на потепление и раннюю весну. В том случае, если месяц в форме серпа, то ждали большого урожая.
