Народный календарь. Почему 24 февраля нельзя выносить мусор до захода солнца

Верующие 24 февраля вспоминают священномученика Власия Севастийского, которого дикие звери защитили от гонений. В народе Власия считали покровителем скота.

Считается, что в этот день заканчиваются зимние морозы. По этому поводу сложилась поговорка: «Прольет Власий маслица на дороги — зиме пора уносить ноги».

В эту дату было принято ухаживать за домашними животными: питомцев кормили лучшим кормом, а скот поили святой водой. Обижать животных 24 февраля категорически запрещено: это может навлечь серьезные последствия. Также в этот день нельзя выбрасывать мусор раньше захода солнца, иначе вместе с ним можно вынести из дома деньги. Кроме того, было принято устраивать застолья со своими друзьями и близкими. Чем больше гостей будет в доме, тем большее благосостояние будет у его хозяина.

Приметы погоды:

Снег идет — весна придет рано.

На крышах домов видны сосульки — весна наступит поздно.

Слышны раскаты грома — будет ураган.

Если морозы отступили, то до следующей зимы они не вернутся.

Именины отмечают: Всеволод, Дмитрий, Захар, Порфирий, Георгий, Гавриил.