Терапевт Кондрахин: лишний вес отражается на успеваемости ученика

Терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин ответил, влияет ли лишний вес у ребенка на успехи в учебе.
По словам врача, это непременно сказывает на процессе обучения и мешает усвоению точных наук. Причина в том, что избыточная масса тела школьника приводит к тому, что мозг школьника перестает нуждаться в поиске новых решений и мотивации, получая избыточное питание извне.
Лишний вес — это нарушение метаболизма. То есть, организм тратить калории и делает запасы из тех, что остались не переработаны.
— При переизбытке углеводов мозг не трудится, ему не надо искать питание, мотивировать, он уже получает энергию. Углеводы для мозга — это счастье, — говорит врач NEWS.ru.
По факту, обучение — это приобретение новых навыков, которые помогают человеку жить, искать пропитание, затрачивая при этом меньше усилий. Но если мозг и так перенасыщен, то нет смысла куда-то стремиться.
— Поэтому человек, который имеет максимальную излишнюю массу тела, невосприимчив к внешнему воздействию, он своего добился, — отмечает врач.
Таким образом, лишний вес сказывается на учебе, материал усваивается гораздо слабее. Особенно страдают точные науки и предметы, в которых задействована логика.