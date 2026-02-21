Невролог Демьяновская: укол от клещевого энцефалита работает в первые 96 часов

Невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что экстренная профилактика укуса клеща эффективна только в первые четыре дня после происшествия. После этого периода защитные меры становятся менее действенными.
Вирус клещевого энцефалита передается человеку через слюну клеща, которая проникает в кровь почти моментально после укуса. Чем дольше паразит остается прикрепленным к коже, тем больше вирусов поступает в организм, повышая риск развития серьезных заболеваний.
— В случае укуса применяют метод экстренной серопрофилактики — вводят человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита, — говорит врач РИАМО.
Этот медикамент помогает организму быстрее справиться с инфекцией благодаря наличию готовых антител. Важно помнить, что максимальная эффективность препарата наблюдается именно в первые 96 часов после укуса. Позже лечение может оказаться неэффективным, так как вирус уже начнет проникать в клетки нервной системы.
Лучшей профилактической мерой является вакцинация, подчеркивает доктор. Регулярные прививки обеспечивают надежную защиту и снижают риски осложнений.
Оптимальной схемой вакцинации от клещевого энцефалита является та, когда интервал между первой и второй прививками составляет пять-семь месяцев. Первую рекомендуют ставить осенью, пишет Газета.ru.
В этом году аномально снежная зима, ранняя весна могут обернуться одним из самых тяжелых летних периодов за годы наблюдений: эксперты предсказывают столице нашествие насекомых, высокий риск природных пожаров и температурные рекорды, пишет aif.ru.