Невролог Демьяновская: укол от клещевого энцефалита работает в первые 96 часов

Этот медикамент помогает организму быстрее справиться с инфекцией благодаря наличию готовых антител. Важно помнить, что максимальная эффективность препарата наблюдается именно в первые 96 часов после укуса. Позже лечение может оказаться неэффективным, так как вирус уже начнет проникать в клетки нервной системы.