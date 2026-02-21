Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России начались длинные выходные

РИА Новости: длинные выходные в России пройдут с 21 по 23 февраля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Длинные выходные начались в России, граждане страны будут отдыхать с 21 по 23 февраля, так как День защитника Отечества в этом году отмечается в понедельник, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Двадцать третье февраля — День защитника Отечества — приходится на понедельник. Для работников с пятидневной рабочей неделей это означает стандартный трехдневный период отдыха — с субботы 21 февраля по понедельник 23 февраля включительно», — сказала Подольская.

Она отметила, что первая рабочая неделя после праздника будет четырехдневной.

Кроме того, как указала Подольская, уже через две недели россиян ждут следующие длинные выходные.