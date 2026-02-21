В России начались длинные выходные

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Длинные выходные начались в России, граждане страны будут отдыхать с 21 по 23 февраля, так как День защитника Отечества в этом году отмечается в понедельник, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.