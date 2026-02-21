Переплата по счётчикам. Откуда появляются лишние суммы в квитанциях и как сделать перерасчёт

— Однако сделать перерасчёт будет сложно, так как подтвердить реальный расход будет практически невозможно, а на перерасчёт можно рассчитывать только в случае возможного подтверждения реального расхода воды. Вопрос о возможности перерасчёта за прошедшие периоды урегулирован Правилами предоставления коммунальных услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации № 354. Если управляющая компания откажется сделать корректировку добровольно, то можно обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию или с исковым заявлением в суд. Заключение метрологической экспертизы о неисправности прибора станет ключевым доказательством обоснованности требований, — добавила Надежда Капустина.