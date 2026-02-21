В Верховной Раде заявили, что выборы президента будут осенью 2026 года

Выборы президента на Украине могут пройти осенью текущего года, а парламентские — весной 2027 года. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщило издание «Инсайдер».
По информации источников портала в Верховной раде, депутаты активизировали подготовку к выборам, которые могут пройти в течение 2026 года и даже во время вооруженного конфликта.
Ряд руководителей партий сообщили своим региональным ячейкам, что выборы президента состоятся осенью этого года, а парламентские — весной 2027-го. Допускается их проведение не только после, но и во время вооруженного конфликта, без отмены военного положения.
В связи с этим депутаты ищут способы сохранить за собой кресла. Некоторые работают над созданием собственных политических проектов, часть обсуждает переход в другие политические команды, передает ТАСС.
Обязательным условием для проведения выборов на Украине являются «60 дней полной тишины». Об этом 17 февраля сообщил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко. Он отметил, что перемирия длиной в один день недостаточно.