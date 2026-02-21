Зумеры дарят коллегам на 23 февраля и 8 марта практичные подарки

«Зумеры — люди практичные и всякими там цветами или носками их не удивишь и, увы, не порадуешь. Вот поход к психологу или на массаж — другое дело, — рассказала АГН “Москва” эксперт. — Сейчас ценится осознанность и практичность. Хорошо воспринимаются сертификаты на образовательные курсы, билеты в театр или на концерты, подписки на различные сервисы (например, онлайн-кинотеатры, приложения с аудиокнигами или премиум-подписка на мессенджер), гаджеты для сна или восстановления, сертификаты на психотерапию или в спа. Ключевой принцип — подарок должен быть полезным, универсальным и не навязывать гендерных клише», — пояснила Зеленкова.