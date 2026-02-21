График работы ряда соцучреждений Москвы изменен в праздничные выходные

Центры московского долголетия в понедельник будут закрыты в понедельник. В остальные дни график работы центров останется прежним: в воскресенье будут открыты только флагманские, в субботу — остальные. Центр «Профессии будущего», центры занятости «Моя карьера» и «Моя работа», учебный центр «Профессионал» в понедельник также закрыты для посещения. Семейные центры в этот день тоже работать не будут. При необходимости экстренной социальной или психологической помощи детям круглосуточно работают телефоны: 051, с городского, и 8 (495) 051, с мобильного. Круглосуточная психологическая поддержка для всех москвичей также доступна по телефону неотложной психологической помощи.